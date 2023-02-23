Giannis Papanikolaou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Papanikolaou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Papanikolaou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Papanikolaou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Papanikolaou 18 Kasım 1998 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Παπανικολάου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Papanikolaou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Giannis Papanikolaou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Giannis Papanikolaou'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giannis Papanikolaou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Papanikolaou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Giannis Papanikolaou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Papanikolaou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2016 yılında Platanias

1 Temmuz 2019 yılında Panionios

11 Ağustos 2020 yılında Rakow

Giannis Papanikolaou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Papanikolaou şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Papanikolaou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 15 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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