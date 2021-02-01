Gelir İdaresi Başkanlığı 337 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı yapacak. İş arayanların ayağına gelen fırsatın ardından GİB personel alımı başvuru şartları ve ilanda yer alan detaylar merak konusu olmaya başladı. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve merak edilen diğer bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 1-10 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların başvuru için http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları gerekiyor.

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 yer için tercihte bulunabilecek.

Adaylar, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyarıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel

şartları taşımak,

01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve

sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?

Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılacak.

Sözlü sınav konuları genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

- Sözlü sınav, adayların;

a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.

- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS P93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL DUYURULACAK?

- Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacak.

SINAVA İTİRAZ

- Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.