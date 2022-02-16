Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi Maaşları

Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 8650_TL'dir. En düşük Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi maaşı 7350_TL, En yüksek ise 9950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.15

Meslek Adı :

Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, kalite ve çevre koruma önlemlerini alarak, iş organizasyonu yapan, genel alan denetimi, gün sonu (vardiya sonu) işlemleri ve periyodik işlemleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak,

b) Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak,

c) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,

d) Ambalaj, etiket ve gıdadaki fiziksel kontrolleri yapmak,

e) Kişisel hijyeni sağlamak,

f) Kritik kontrol noktalarını belirlemek (HACCP), vb görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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