Gıda İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gıda İşleme Teknisyeni görev tanımı nedir, Gıda İşleme Teknisyeni ne iş yapar, Gıda İşleme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gıda İşleme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gıda İşleme Teknisyeni Tanımı;

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Gıda İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Gıda İşleme Teknisyeni Maaşları

Gıda İşleme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gıda İşleme Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda İşleme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.25

Meslek Adı :

Gıda İşleme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Gıda İşleme Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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