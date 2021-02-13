Gıda İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Gıda İşlemecisi Maaşları, Gıda İşlemecisi İş İlanları

Gıda İşlemecisi görev tanımı nedir, Gıda İşlemecisi ne iş yapar, Gıda İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gıda İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gıda İşlemecisi Tanımı; Hammaddelerin gıda sanayi üretim tesisine kabulünden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan zincir içinde, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması sağlayan kişidir.

Gıda İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Gıda İşlemecisi Maaşları

Gıda İşlemecisi maaşı ortalama aylık 3350 - TL’dir. En düşük Gıda İşlemecisi maaşı 3100 -TL, En yüksek ise 3600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Gıda İşlemecisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Gıda İşlemecisi Ne İş Yapar?

a)Süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin, un ve unlu mamullerin, şeker ve şekerli mamullerin, bitkisel yağların, çay ve çeşitleri, zeytin ve zeytinyağının, su ve su ürünlerinin, meyve ve sebzelerin işlenmesinde görev alırlar,

b)Üretim için gerekli olan ham madenin nereden tedarik edileceği ve tedarik edilirken nerelere dikkat edileceği konusunda bilgiyi sağlarlar,

c)Tedarik edilen ham madenin kalite kontrol analizlerini yaparlar,

d)Ham maddenin kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini tanırlar ve bu doğrultuda ürünlerin sağlıklı bir şekilde üretilmesini sağlarlar,

e)Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri ve gıda mevzuatını yakından takip ederler,

f)İşlenen gıda maddelerinin özelliklerine uygun bir şekilde ambalajlanmasını ve depolanmasını sağlarlar.

Gıda İşlemecisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gıda İşlemecisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Gıda İşlemecisi mesleğinin meslek kodu 8161.46 olarak belirlenmiştir

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