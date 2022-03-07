Gıda İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gıda İşlemecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gıda İşlemecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gıda İşlemecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gıda İşlemecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gıda İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gıda İşlemecisi Maaşları

Gıda İşlemecisi maaşı ortalama olarak aylık 7050_TL'dir. En düşük Gıda İşlemecisi maaşı 5750_TL, En yüksek ise 8350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.46

Meslek Adı :

Gıda İşlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hammaddelerin gıda sanayi üretim tesisine kabulünden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan zincir içinde, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gıda İşlemecisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin, un ve unlu mamullerin, şeker ve şekerli mamullerin, bitkisel yağların, çay ve çeşitleri, zeytin ve zeytinyağının, su ve su ürünlerinin, meyve ve sebzelerin işlenmesinde görev alırlar,

b)Üretim için gerekli olan ham madenin nereden tedarik edileceği ve tedarik edilirken nerelere dikkat edileceği konusunda bilgiyi sağlarlar,

c)Tedarik edilen ham madenin kalite kontrol analizlerini yaparlar,

d)Ham maddenin kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini tanırlar ve bu doğrultuda ürünlerin sağlıklı bir şekilde üretilmesini sağlarlar,

e)Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri ve gıda mevzuatını yakından takip ederler,

f)İşlenen gıda maddelerinin özelliklerine uygun bir şekilde ambalajlanmasını ve depolanmasını sağlarlar. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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