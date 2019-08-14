Gıda işletmeleri denetleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerleri denetleniyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

İl Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlere daha çok ağırlık verildiğini belirtti.



Personelin pastane, fırın, kasap, toplu tüketim ve satış yerlerine teknik ve özel hijyen koşulları üzerine denetimler yaptığını ifade eden Özel, denetimler ile vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarının sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Denetimlerde, gıda kontrolleri ile çalışanların iş kıyafetlerinden taban ve tavan temizliğine kadar gıda üretimi ve sunumu yapılan işletmelerde dikkat edilmesi gereken tüm hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiğini aktaran Özel, "Çalışanların hijyen sertifikalarını da denetleyen ekipler, depolarda son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünü kontrolü de yapmaktadır. Tüm gıdaların saklama koşullarını ve dolap sıcaklıklarını da kontrol ediliyor. Eksiklikleri olan işletmelere bu eksikliklerini bildirerek tamamlamaları için süre verildi. Özellikle hava sıcaklıklarının da yüksek olduğu günlerde gıdaların saklama koşulları hakkında bilgiler verildi." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA