Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ev sahipliğinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Gıda ve Kantin Güvenliği konusunda çok daha hassas davranmamız gerekiyor." dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıya AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Tedbirler Toplantısı'nda verilen talimatlar ve alınan kararlar doğrultusunda, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Şube Müdürleri ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Personeli katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Tedbirler Toplantısı'nda verdiği talimatlar ve almış olduğu kararlar doğrultusunda, Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Yüksel Arslan, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mustafa Özen, Şube Müdürlerimiz ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Personelimizin katılımlarıyla bugün burada kantinci esnafımıza yönelik Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Valimiz okul güvenliği hususunda yüksek hassasiyet gösteriyor ve biz de verilen talimatlar doğrultusunda sizleri bilgilendirerek alınan kararları sizlere tebliğ edeceğiz. Bilgilendirme sonrasında burada ilgili arkadaşlarımız sizlerin sorularını da yanıtlayacak ve karşılıklı olarak istişarelerde bulunacağız. Çocuklarımız bizlere emanet ve buradaki en önemli muhataplardan birisi de esnaflar olarak bizleriz. Valimizin de belirttiği gibi çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir eğitim alabilmeleri için hepimiz üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz." dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılında planlanan yeniliklere değinen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Her yıl düzenli olarak kantinci esnafımızla bir araya geliyoruz. Sizlerin de dikkat ettiği gibi kantinci esnaflarımız bizler için oldukça önemli. Sizler zaten konuya oldukça hakimsiniz, kantinlerinizde neyi satıp neyi satmayacağınızı, kimleri çalıştırıp kimleri çalıştırmayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ancak, kendimizi sürekli yenilememiz gerekiyor. Ve Sayın Valimizin de vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda özellikle Gıda ve Kantin Güvenliği konusunda çok daha hassas davranmamız gerekiyor. Bugün, Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Yüksel Arslan, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mustafa Özen, Şube Müdürlerimiz ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Personelimiz de burada. Sizleri bilgilendirmek ve sorularınızı cevaplandırmak amacıyla davetimize icabet ettiler, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının verimli geçmesi temennisiyle toplantımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin sağlığı için çalıştıklarını belirten Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise Salonda bulunan herkesin ortak bir hedefi olduğunu belirterek " Bizim de ortak hedefimiz sağlıklı bir nesle sağlıklı bir gelecek bırakmak. Dolayısıyla hizmet verdiğiniz çocuklarımız bizim çocuklarımız. Bu sebeple kurum olarak bugüne kadar birçok denetim gerçekleştirdik ve bu denetimlerimiz artarak devam edecek. Bu denetimlerdeki amacımız sizlerle karşı karşıya gelerek sizleri zor duruma sokmak değil, gıda güvenliğini sağlayarak çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini güvence altına almak. Bu toplantılar aracılığıyla da hem karşılıklı olarak değerlendirmeler yapma fırsatı buluyoruz hem de eksiklerimizi görerek kendimizi geliştirebiliyoruz." dedi.

Kantinci esnafının taleplerini çok önemsediklerini belirten Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, "Öncelikle bu toplantıyı organize eden çok değerli AESOB Başkanımız Adlıhan Dere'ye teşekkür ediyorum. Bizler işin eğitim öğretim kısmındayız sizler de işin esnaflık tarafındasınız. Siz kantinci esnaflarımızın çok anlayışlı ve aktif bir şekilde topluma faydalı hizmet verdiğini görüyoruz. Ancak yine de bazı problemler yaşanabiliyor bunları da böyle toplantılar sayesinde çözüme kavuşturacağız. Bakın geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz geniş kapsamlı toplantıda bizlerden öğrencilerimizin ve okullarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik bazı talepleriniz vardı. Bu talepleri bizler de değerlendirmeye alarak hızlı bir şekilde neticelendirdik ve sizlerle yapmış olduğumuz istişareler sonucu öğrencilerimizin okullara giriş çıkışlarıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri uygulamaya koyduk. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıda kantinci esnaflarının yaşamış oldukları sorunlar, çözüm önerileri ve talepler de dile getirildi.

Kaynak: İHA