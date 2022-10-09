Gıda Kurutma Fırın Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gıda Kurutma Fırın Operatörü görev tanımı nedir, Gıda Kurutma Fırın Operatörü ne iş yapar, Gıda Kurutma Fırın Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gıda Kurutma Fırın Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gıda Kurutma Fırın Operatörü Tanımı;

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Gıda Kurutma Fırın Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gıda Kurutma Fırın Operatörü Maaşları

Gıda Kurutma Fırın Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Gıda Kurutma Fırın Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda Kurutma Fırın Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.55

Meslek Adı :

Gıda Kurutma Fırın Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sebze ve meyve gibi gıda maddelerini fırında kurutma işlemini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gıda Kurutma Fırın Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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