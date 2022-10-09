Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) görev tanımı nedir, Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) ne iş yapar, Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) Tanımı;

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Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) Maaşları

Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.42

Meslek Adı :

Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ambalaj işleminden önce veya sonra meyve, sebze gibi gıda maddelerini donduran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve ve Sebze) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanmış veya karton kutulara yerleştirilmiş gıda maddelerini dondurulacağı ünite içindeki raflara veya konveyörlere koymak,

b) Isıyı ve donma zamanını ayarlamak,

c) Donmuş gıda maddelerini üniteden çıkarıp alabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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