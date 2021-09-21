Gıda Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Gıda Mühendisi Maaşları, Gıda Mühendisi İş İlanları

Gıda Mühendisi görev tanımı nedir, Gıda Mühendisi ne iş yapar, Gıda Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gıda Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gıda Mühendisi Tanımı;

Gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.

Gıda Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Gıda Mühendisi Maaşları

Gıda Mühendisi maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Gıda Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise11.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Gıda Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Lisans mezunu olması gerekiyor.

Gıda Mühendisi Ne İş Yapar?

Gıda Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, hammaddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapmak,

b) Yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlayıp bunların uygulanmasını sağlamak,

c) Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlerliğin devamını sağlamak,

d) Üretici olarak, diğer üreticilerle rekabet edebilecek en uygun yöntemleri seçmek,

e) En az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

f) Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetlemek, kalite kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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Gıda Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Gıda Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2141.13 olarak belirlenmiştir



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