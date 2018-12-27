Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı'nın (BCFN), Thomson Reuters Vakfı ile birlikte düzenlediği Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'nin 2018 yılı kazananları açıklandı.

Ana akım ve yeni medyanın gücünden yararlanarak uluslararası kamuoyunun dikkatini gıda sistemindeki ikilemlere çekmeyi hedefleyen yarışmanın dört kategorideki kazananları, Milano'da gerçekleştirilen Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu'nda sahiplerini buldu.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'nin jüri üyeleri; Uluslararası Tropikal Tarım Merkezi Afrika Direktörü Debisi Araba, La Repubblica Genel Yayın Yönetmeni Mario Calabresi, James Beard Vakfı Stratejiden Sorumlu Üst Yöneticisi Mitchell Davis, Thomson Reuters İklim Editörü Laurie Goering, Economist Grubu Düşünce Liderliği Global Yayın Yönetmeni Irene Mia, SDG2 Savunma Merkezi Direktörü Paul Newnham, Food Tank Kurucusu Danielle Nierenberg, fotoğrafçı ve yazar Finbarr O'Reilly, BM Gıda ve Tarım Örgütü [FAO] İşbirlikleri, Savunuculuk ve Kapasite Geliştirme Birimi Direktörü Marcela Villarreal oldu.

BCFN Başkanı Guido Barilla, gazetecilerin sürdürülebilir geleceğe giden yolda önemli bir rol üstlendiğinin belirtti ve ekledi:

"Gazeteciler, günümüzün gıda sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlarına bir çözüm yolu sunan hikayeleri haberlere taşıdığı takdirde bir değişimden söz edebiliriz. İnsanların gıda sürdürülebilirliğine hassasiyet göstermeye başlaması için yiyecek seçimlerinin ne kadar önemli olduğundan haberdar olması gerekiyor. Ancak bu şekilde insanlık ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir gelecek mümkün olabilir."

Bu yılki başvuruların olağanüstü olduğunu söyleyen Thomas Reuters Vakfı CEO'su Monique Villa ise; "Yoksulluk, aşırı tüketim, nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi kritik konuları geniş bir kitleye ulaştırarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için ilk adımlarımızı atıyoruz. Bu yıl ödül kazanan haber çalışmalarının her biri, küresel gıda krizine sınırları zorlayan ve yenilikçi bakış açısıyla yaklaşan çalışmalar. Gezegenimizi tehdit eden bu önemli konuya ilişkin böyle başarılı haberler görmek heyecan verici" dedi.

"Yayınlanmış Görsel" ve "Yayınlanmış Makale" kategorilerinin galipleri 10 bin euro ile ödüllendirilirken; "Yayınlanmamış Görsel", "Yayınlanmamış Makale" kategorilerinin kazananları ve "Webin En İyisi" kategorisinde ilk üçte yer alan gazeteciler, Thomas Reuters Vakfı'nın 2019'da Londra'da gıda haberciliği özelinde düzenlenecek atölye çalışmasına katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda henüz yayınlanmamış ödüllü haber çalışmalarına iki vakfın web sitesinde yer verildi ve 1 milyar okuyucuya ulaşan Reuters haber ağına dahil edildi.

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri 2018 yılı kazananları ise şöyle:

Yayınlanmış Görsel Kategorisi: Geçim Kaynağı – Gregg Segal, Time Dergisi

Yayınlanmamış Görsel Kategorisi: Sağlığa Giden Yol: Yetersiz Beslenen Ruandalı Çocuklar – Maggie Andresen

Yayınlanmış Makale Kategorisi: Büyük Gıda Çöküşü – Helena Bottemiller Evich, Politico

Yayınlanmamış Makale Kategorisi: 2048'de Filipinler'de Balık Kalmayacak Olmasının Nedeni – Nastasha Alli

Webin En İyisi: Gıda Irkçılığı – Kim Harrisberg (Fotoğraflı)

DHA