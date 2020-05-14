Gıda yardım desteği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüsün Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren salgına karşı aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmalarına tüm birimleriyle güç birliği içinde devam ediyor.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek amacıyla korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğini sürdürüyor. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla hazırladığı gıda kolilerini kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştırmaya devam edecek.

Kaynak: İHA