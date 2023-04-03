Gideon Agunwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Agunwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gideon Agunwa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gideon Agunwa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.