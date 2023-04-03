Gideon Agunwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Agunwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gideon Agunwa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gideon Agunwa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gideon Agunwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Agunwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gideon Agunwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gideon Agunwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gideon Agunwa 5 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Gideon Nnamdi Agunwa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gideon Agunwa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Gideon Agunwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gideon Agunwa'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gideon Agunwaboyu ve yaşı kaç

Gideon Agunwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gideon Agunwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2021 yılında Atmosfera

26 Ekim 2021 yılında Callosa Dep.

1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23

Gideon Agunwa kimdir

Gideon Agunwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gideon Agunwa şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gideon Agunwa nereli

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