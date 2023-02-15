Gideon Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gideon Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gideon Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gideon Mensah 9 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gideon Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Gideon Mensah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gideon Mensah'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gideon Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gideon Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gideon Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gideon Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2019 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2020 yılında Nordsjaelland

14 Ağu 2020 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2020 yılında Nordsjaelland

1 Ocak 2021 yılında Varbergs BoIS

Gideon Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gideon Mensah şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Gideon Mensah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.