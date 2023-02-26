Gideon Offei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Offei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gideon Offei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gideon Offei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gideon Offei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Offei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gideon Offei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Offei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gideon Offei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gideon Offei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gideon Offei 11 Ocak 1999 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Gideon Ofori Offei şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gideon Offei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gideon Offei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gideon Offei'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gideon Offei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gideon Offei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gideon Offei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gideon Offei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında PAE Veria

23 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2018 yılında KF Tirana B

7 Eylül 2018 yılında FK Bylis

31 Aralık 2018 yılında KF Tirana B

10 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Dreams FC

1 Temmuz 2020 yılında Vision FC

1 Ağustos 2022 yılında Great Olympics

Gideon Offei kimdir

Gideon Offei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gideon Offei şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Gideon Offei nereli

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