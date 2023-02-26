Gidi Kanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gidi Kanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gidi Kanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gidi Kanyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gidi Kanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gidi Kanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gidi Kanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gidi Kanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gidi Kanyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gidi Kanyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gidi Kanyuk 11 Şubat 1993 tarihinde Ramat Gan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גידי קאניוק şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gidi Kanyuk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Gidi Kanyuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gidi Kanyuk'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gidi Kanyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gidi_kanuk/

Gidi Kanyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gidi Kanyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Gidi Kanyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gidi Kanyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M. Petah Tikva

7 Temmuz 2017 yılında Pakhtakor

31 Ocak 2018 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2018 yılında Pakhtakor

19 Temmuz 2018 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2019 yılında Pakhtakor

5 Eylül 2019 yılında Hapoel Haifa

20 Temmuz 2020 yılında Buriram Utd.

20 Aralık 2020 yılında Swat Cat

1 Haziran 2021 yılında Chonburi FC

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Haifa

Gidi Kanyuk kimdir

Gidi Kanyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gidi Kanyuk şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Petah Tikva

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Gidi Kanyuk nereli

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