Giedrius Matulevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giedrius Matulevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giedrius Matulevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giedrius Matulevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giedrius Matulevicius 5 Mart 1997 tarihinde Marijampole şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Giedrius Matulevičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giedrius Matulevicius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giedrius Matulevicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giedrius Matulevicius'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giedrius Matulevicius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giedriusm17/

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Giedrius Matulevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giedrius Matulevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Giedrius Matulevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giedrius Matulevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Parma FC Altyap

16 Eylül 2014 yılında Arezzo Gio.

16 Ocak 2015 yılında Parma U19

1 Temmuz 2015 yılında FK Svyturys

5 Ağustos 2015 yılında Sampdoria U19

30 Haziran 2016 yılında FK Svyturys

1 Ocak 2017 yılında Suduva

21 Ocak 2023 yılında Hegelmann

Giedrius Matulevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giedrius Matulevicius şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giedrius Matulevicius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suduva, FC Parma

Litvanya takımında 9 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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