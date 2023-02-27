Giedrius Zenkevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giedrius Zenkevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giedrius Zenkevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giedrius Zenkevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giedrius Zenkevicius 29 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Giedrius Zenkevičius şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giedrius Zenkevicius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giedrius Zenkevicius'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Giedrius Zenkevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giedrius Zenkevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ocak 2023 yılında Suduva
Giedrius Zenkevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giedrius Zenkevicius şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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