Gift Links kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gift Links Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gift Links adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gift Links Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gift Links 2 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gift Links Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Gift Links, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Gift Links'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gift Links Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gift Links isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gift Links Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gift Links futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2016 yılında Platinum Stars

17 Ocak 2018 yılında Alassiouty SC

5 Temmuz 2018 yılında Cape Town City

1 Eylül 2019 yılında Aarhus GF

Gift Links Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gift Links şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Gift Links Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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