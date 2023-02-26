Gift Motupa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gift Motupa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gift Motupa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gift Motupa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gift Motupa 23 Eylül 1994 tarihinde Gachoene, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gift Motupa Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gift Motupa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 26 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Gift Motupa'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gift Motupa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gift Motupa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gift Motupa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gift Motupa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2015 yılında Orlando Pirates

4 Temmuz 2017 yılında Baroka FC

30 Haziran 2018 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2018 yılında Chippa United

4 Temmuz 2018 yılında Bidvest Wits FC

26 Eylül 2020 yılında Sundowns

Gift Motupa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gift Motupa şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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