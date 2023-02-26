Giga Guldedava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giga Guldedava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giga Guldedava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giga Guldedava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giga Guldedava 29 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giga Guldedava Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Giga Guldedava'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giga Guldedava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giga Guldedava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giga Guldedava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giga Guldedava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giga Guldedava şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.