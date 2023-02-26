Giga Tsurtsumia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giga Tsurtsumia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giga Tsurtsumia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giga Tsurtsumia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giga Tsurtsumia 14 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიგა წურწუმია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giga Tsurtsumia Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giga Tsurtsumia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giga Tsurtsumia'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giga Tsurtsumia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giga Tsurtsumia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giga Tsurtsumia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giga Tsurtsumia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kolkheti Khobi

1 Ocak 2017 yılında FC Gagra

1 Şubat 2019 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2022 yılında Guria

1 Ağustos 2022 yılında Kolkheti Khobi

Giga Tsurtsumia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giga Tsurtsumia şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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