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Gigi Hadid doğumdan 6 ay sonra podyuma döndü

Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid doğumdan 6 ay sonra Irina Shayk, Bella Hadid ile aynı podyumu paylaştı. Sosyal medya hesabından pozlarını yayınlayan Hadid, defilenin pandemi tedbirlerine uygun gerçekleştiğini belirtti.

Gigi Hadid doğumdan 6 ay sonra podyuma döndü 119

Hamilelik ve pandemi yüzünden mankenliğe ara veren dünyaca ünlü model Gigi Hadid podyuma geri döndü.