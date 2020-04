Geçtiğimiz günlerde 25. yaşını kutlayan Amerikalı model Gigi Hadid'in hamile olduğu iddia edildi. Peki Gigi Hadid hamile mi? Gigi Hadid kimdir? Kaç yaşında?

GİGİ HADİD HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz günlerde 25. yaşını kutlayan Hadid’in, Malik’le beraber paylaştığı fotoğraflarda göbeğindeki çıkıntının sırrı da ortaya çıkmış oldu. Çifte yakın bir kaynak, TMZ’ye yaptığı açıklamada Hadid ve Malik’in çok mutlu olduklarını ancak bebeğin cinsiyetini henüz bilmediklerini söyledi.

GİGİ HADİD KİMDİR?

Hadid 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır. Gigi'nin iki küçük kardeşi vardır: kız kardeşi, Bella ve erkek kardeşi, Anwar'dır.Gigi'nin baba tarafından 2 üvey ablası- Marielle ve Alana vardır.

Kardeşi Bella da kendisi gibi mankenlik yapıyor.Annesi ve babası 2000 yılında ayrıldılar ve annesi 2011 yılında Kanadalı müzisyen,14 Grammy ödülü kazanmış David Foster'la evlendi.Gigi 2013 yılında 18 yaşında Malibu High School'dan mezun oldu ve aynı zamanda üniversitede voleybol takımının kaptanı ve rekabetçi bir at binicisi olmuştur.

Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı, çalışmalarına ve modellik kariyerine odaklandı. 2013'te The New School'da okudu.

KARİYERİ

Gigi henüz iki yaşındayken ünlü Guess şirketinin "Baby Guess" reklamına çekildi ve mankenlik kariyeri başladı. Küçük yaşlarında Guess'de fotoğraf çekimleri yaptıran Gigi birkaç yıl kariyerine ara verdi ve 2011 yılında geri dönüşüm yaparak IMG Models ajansı ile çalışmaya başladı.2012 yılından yeniden Guess markasının yüzü seçildi.

Şubat 2014'te New York Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı ve Desigual markasının gösterisini yaptı.Temmuz 2014'te Tom Ford markasının çekimlerinde olan Hadid 2015 yılında Pirelli takviminde çekildi. Ocak 2015 yılında, o Maybelline markasının elçisi oldu.Hadid VMAN, Elle, Grazia, Cleo, Vogue, Sports, Illustrated, Paper magazine ve Schön! Magazine gibi dergilerde yer aldı.Ocak 2015'te Maybelline'in marka elçisi olmuştur.

Mayıs 2015'te Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier and Max Mara defilelerinde boy gösteren Hadid, aynı yılın Ağustos ayında yayınlanan Calvin Harris'in ''How Deep Is Your Love'' klibinde oynamıştır.[9] Kasım 2015'te yakın arkadaşı Kendall Jenner ile Victoria's Secret Fashion Show podyumunda ilk kez yürümüştür.