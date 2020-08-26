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Gigi Hadid kızına kavuşmak için gün sayıyor

Büyük aşkı Zayn Malik ile ilk bebeklerini heyecanla bekleyen ünlü model Gigi Hadid büyüyen karnını paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Gigi Hadid kızına kavuşmak için gün sayıyor

Bir dargın bir barışık sevgilisi ile Zayn Malik ile bir süre önce barışan top model Gigi Hadid, anne olmak için gün sayıyor. İlk kez anne olmaya hazırlanan Hadid, büyüyen karnını gözler önüne seren pozlarını Instagram sayfasında hayranları ile paylaştı.

Gigi Hadid kızına kavuşmak için gün sayıyor

Gigi Hadid geride bıraktığımız ayın 26'sında çekilen pozlarını, çekimde görev alan arkadaşlarına yönelik teşekkür mesajıyla birlikte takipçilerinin beğenisine sundu. 

Gigi Hadid kızına kavuşmak için gün sayıyor

Hadid'in bu pozlarına takipçilerinden iyi niyet mesajları ve beğeni yağdı.

Gigi Hadid kızına kavuşmak için gün sayıyor

Ünlü model Gigi Hadid'in kız bebek beklediği ve 8.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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