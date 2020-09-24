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Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid bebeğini kucağına aldı. Güzel haberi Zayn Malik sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi

Yıllardır bir dargın bir barışık olan dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi. 

One Direction’ın eski solisti Zayn Malik, ve dünyanın en çok kazanan modeli Gigi Hadid güzel haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdular.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi

25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi

Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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