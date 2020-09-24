Yıllardır bir dargın bir barışık olan dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi.

One Direction’ın eski solisti Zayn Malik, ve dünyanın en çok kazanan modeli Gigi Hadid güzel haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdular.

25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi.

Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.