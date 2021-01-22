Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı! Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne?

Dünyaca ünlü model Gigi hadid ve One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik kızlarının adını sonunda açıkladı.

Uzun süredir birlikte olan çift, bebeklerinin yüzü gibi adını da sır gibi saklıyordu. Bebeğin adını sonunda açıklayan Gigi Hadid, kızına kız kardeşi Isabella Khair Hadid'nin ismini koydu.

25 yaşındaki genç anne, Instagram hesabının biosuna "Khair'in annesi" yazdı.

Sosyal medya hesabından bir de fotoğraf yayınlayan Hadid, paylaşımına "Kızım dört aylık" notunu düştü.

Hadid'in bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.