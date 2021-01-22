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  3. Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı! Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne?

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı! Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne?

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin geçtiğimiz aylarda kızları dünyaya gelmiş ancak ünlü model Gigi Hadid, kızının yüzünü ve ismini sır gibi saklamıştı.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı! Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne?

Dünyaca ünlü model Gigi hadid ve One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik kızlarının adını sonunda açıkladı.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı! Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne?

Uzun süredir birlikte olan çift, bebeklerinin yüzü gibi adını da sır gibi saklıyordu. Bebeğin adını sonunda açıklayan Gigi Hadid, kızına kız kardeşi Isabella Khair Hadid'nin ismini koydu.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı! Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne?

 25 yaşındaki genç anne, Instagram hesabının biosuna "Khair'in annesi" yazdı.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı! Gigi Hadid'in bebeğinin adı ne?

Sosyal medya hesabından bir de fotoğraf yayınlayan Hadid, paylaşımına "Kızım dört aylık" notunu düştü.

Hadid'in bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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