Gil Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gil Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gil Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gil Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gil Cohen 8 Kasım 2000 tarihinde Ashdod şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da גיל כהן şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gil Cohen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Gil Cohen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gil Cohen'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gil Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gil Cohen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gil Cohen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gil Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

Gil Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gil Cohen şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gil Cohen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ashdod

İsrail U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.