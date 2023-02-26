Gilad Avramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilad Avramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilad Avramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilad Avramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilad Avramov 30 Mart 2000 tarihinde Hadera şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גלעד אברמוב şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilad Avramov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gilad Avramov'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gilad Avramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilad Avramov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gilad Avramov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilad Avramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Hadera

Gilad Avramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilad Avramov şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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