Gilberto Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilberto Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilberto Batista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gilberto Batista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gilberto Batista 29 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Gilberto Dambi Batista şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gilberto Batista Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Gilberto Batista, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gilberto Batista'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Gilberto Batista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gilberto Batista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sporting CP A23
1 Temmuz 2021 yılında Sporting B
Gilberto Batista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gilberto Batista şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Academia de Platine (2015-16), Sporting CP (2018-22);
Gilberto Batista Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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