Gilberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gilberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gilberto 27 Mart 2005 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gilberto Junior Leite dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gilberto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gilberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gilberto'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Gilberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gilberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Palmeiras U20
Gilberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gilberto şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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