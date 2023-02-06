Gilberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilberto 5 Haziran 1989 tarihinde Piranhas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gilberto Oliveira Oliveira Souza Júnior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilberto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Gilberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gilberto'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gilberto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gilbertosouzajr9/

Gilberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gilberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gilberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Santa Cruz

11 Ocak 2010 yılında Vera Cruz-PE

6 Mayıs 2010 yılında Santa Cruz

18 Mayıs 2011 yılında Internacional

7 Aralık 2012 yılında Sport Recife

15 Temmuz 2013 yılında Portuguesa

12 Aralık 2013 yılında Internacional

13 Aralık 2013 yılında Toronto

31 Aralık 2013 yılında Internacional

18 Şubat 2015 yılında Vasco da Gama

24 Temmuz 2015 yılında Toronto

27 Temmuz 2015 yılında Chicago

15 Temmuz 2016 yılında São Paulo

31 Ocak 2018 yılında Y. Malatyaspor

1 Temmuz 2018 yılında EC Bahia

9 Ocak 2022 yılında Al-Wasl

20 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Gilberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilberto şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Associação Desportiva Confiança (2005-2007); Santa Cruz Football Club (2007-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.