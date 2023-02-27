Gilles Feltes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilles Feltes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilles Feltes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilles Feltes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilles Feltes 6 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilles Feltes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gilles Feltes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Gilles Feltes'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gilles Feltes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilles Feltes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gilles Feltes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilles Feltes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2016 yılında Vict. Rosport

Gilles Feltes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilles Feltes şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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