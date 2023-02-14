Gilles Richard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilles Richard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilles Richard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilles Richard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilles Richard 23 Şubat 2003 tarihinde Martigny şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilles Richard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Gilles Richard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gilles Richard'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gilles Richard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gilles Richard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gilles Richard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilles Richard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

Gilles Richard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilles Richard şuan FC Sion takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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