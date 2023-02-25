Gilmar Napa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilmar Napa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilmar Napa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilmar Napa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilmar Napa 5 Ocak 2003 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gilmar Eduardo Napa Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilmar Napa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gilmar Napa'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Gilmar Napa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilmar Napa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gilmar Napa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilmar Napa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Orense SC B

1 Temmuz 2021 yılında Orense

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

Gilmar Napa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilmar Napa şuan CS Emelec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gilmar Napa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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