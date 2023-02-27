Gilmar Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilmar Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilmar Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilmar Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilmar Paredes 8 Ocak 2003 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gilmar Alonso Paredes Esquives şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilmar Paredes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gilmar Paredes'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gilmar Paredes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gilmar_paredese/

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Gilmar Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilmar Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Gilmar Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilmar Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

Gilmar Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilmar Paredes şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gilmar Paredes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universidad César Vallejo, Sporting Cristal

Peru U20 takımında 23 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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