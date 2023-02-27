Gilson Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilson Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilson Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilson Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilson Delgado 19 Ekim 1992 tarihinde Ettelbrück şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Lüksemburg,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Gilson Delgado Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilson Delgado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE360 SPORTS yapmaktadır. Gilson Delgado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gilson Delgado'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gilson Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilson Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gilson Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilson Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında E. Ettelbrück

1 Ocak 2015 yılında FC UNA Strassen

30 Haziran 2017 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2017 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2020 yılında CS Fola Esch

17 Ocak 2023 yılında FC Wiltz 71

30 Haziran 2023 yılında CS Fola Esch

Gilson Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilson Delgado şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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