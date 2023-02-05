Giltm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giltm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giltm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giltm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giltm 12 Haziran 1987 tarihinde Campos dos Goytacazes şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Gilberto do Nascimento Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giltm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Giltm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 3 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Giltm'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giltm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gilzagueiro04

http://www.instagram.com/gilzagueiro04/

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http://www.facebook.com/GilZagueiro04f9xXBTe2-OCZrhbDIZjRfA

Giltm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giltm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giltm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giltm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atlético-GO

1 Kasım 2008 yılında Americano

1 Ocak 2009 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2009 yılında Aparecida

1 Ağu 2009 yılında Cruzeiro

25 Ağu 2011 yılında Aparecida

26 Ağu 2011 yılında Valenciennes FC

10 Ocak 2013 yılında Corinthians

20 Ocak 2016 yılında SD Luneng

3 Temmuz 2019 yılında Corinthians

Giltm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giltm şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Giltm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 4 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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