Gilvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilvan 10 Kasım 1989 tarihinde Salgado şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gilvan Souza Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilvan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Gilvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gilvan'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gilvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gilvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gilvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Londrina-PR

13 Mayıs 2014 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2014 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2015 yılında Ceará SC

31 Aralık 2015 yılında Londrina-PR

29 Ocak 2016 yılında Paysandu SC

30 Haziran 2017 yılında Londrina-PR

1 Temmuz 2017 yılında Atlético-GO

18 Ocak 2018 yılında CFR Cluj

2 Temmuz 2018 yılında Atlético-GO

9 Mart 2021 yılında Botafogo

19 Ocak 2022 yılında CRB

Gilvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilvan şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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