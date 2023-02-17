Gime Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gime Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gime Toure kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gime Toure ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gime Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gime Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gime Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gime Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gime Toure 7 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gime Toure Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gime Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gime Toure'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Gime Toureboyu ve yaşı kaç

Gime Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gime Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Gime Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gime Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Viry-Châtillon

1 Temmuz 2014 yılında West Brom U21

1 Temmuz 2015 yılında La Roche Vendée

1 Temmuz 2016 yılında Fontenay

28 Temmuz 2017 yılında Macclesfield

31 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2018 yılında Fylde

24 Aralık 2018 yılında Sutton Utd

1 Temmuz 2019 yılında Hartlepool Utd.

18 Ağu 2020 yılında Carlisle United

21 Ekim 2021 yılında Aldershot

21 Kasım 2021 yılında Carlisle United

12 Ağu 2022 yılında Yeovil Town

9 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2023 yılında Cove Rangers FC

Gime Toure kimdir

Gime Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gime Toure şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Gime Toure nereli

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