Gine-Bissau'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gine-Bissau'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gine Bissau ya da resmî adı ile Gine Bissau Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde bulunan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Senegal ve Gine oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Gine-Bissau'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Gine-Bissau, 1704000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 151. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00022 olduğu görülmektedir.

Gine-Bissau'nın Müslüman Nüfus sayısı 680000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 42,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Gine-Bissau'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Gine-Bissau'nın yüz ölçümü 33687 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gine-Bissau'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 8005 km² Karasal Alan : 28120 km²

Gine-Bissau'nın Haritadaki Yeri / Konumu