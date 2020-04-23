Gine'de Gençlik Bakanı Kovid-19'a yakalandı

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde Gençlik ve Genç İstihdamı Bakanı Mouctar Diallo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Diallo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, virüs belirtileri gösterdikten sonra yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Diallo, "İyi ellerdeyim, merak etmeyin. Umarım yakında daha iyi haberler verebilirim." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Hükümet Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Sekou Kourouma ile Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Amadou Salif Kebe Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Gençlik Bakanı, Gine'de Kovid-19'a yakalanan 4. bakan oldu.

Gine'de şu ana kadar görülen 761 Kovid-19 vakasından 6'sı öldü, 164'ü sağlığına kavuştu.

- Senegal'de vaka artışı hızlandı

Senegal'de de son 3 günde Kovid-19 vakalarında hızlı bir artış görüldü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 21 Nisan'a kadar günlük vaka sayısındaki ortalama artış 10'dan düşükken, 21-23 Nisan'da ortalama her gün 34 yeni vaka tespit edildi.

Aktif vaka sayısının 216'ya çıktığı ülkede, Kovid-19 bulaşan 257 kişi iyileşirken, 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Kaynak: AA