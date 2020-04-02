Gine'de genel seçimin galibi iktidar partisi

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Gine'de 22 Mart'ta anayasa değişikliği referandumuyla düzenlenen genel seçimi iktidar partisi kazandı.

Ulusal basının Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (CENI) ilk sonuçlarına dayandırdığı bilgilere göre, iktidardaki Halkın Yürüyüşü Partisi (RPG), meclisteki 114 sandalyeden 79'unu elde etti.

İktidar partisi RPG'yi 4 milletvekili çıkaran Gine Demokratik Birliği takip etti.

Seçimi, Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC) hareketi başta olmak üzere çok sayıda muhalif parti ve sivil toplum kuruluşu boykot etmişti.

Diğer yandan FNDC'den yapılan açıklamada, CENI ve seçim sonuçlarının tanınmadığı belirtildi.

- Seçimler, anayasa değişikliği referandumuyla yapılmıştı

Genel seçimler, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin üçüncü dönem göreve gelmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumuyla yapılmıştı.

Seçim günü, FNDC'ye göre en az 10 kişi güvenlik güçlerince öldürülmüştü.

Referandumda değişiklik önerisi, yüzde 91,59 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Resmi ve kesin sonuçlar, gelecek günlerde Anayasa Mahkemesince duyurulacak.

Kaynak: AA