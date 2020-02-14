Gine'de yönetim karşıtı protestolarda 1 çocuk öldü

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Gine'de, cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem göreve gelme amacıyla önerdiği anayasa değişikliğine karşı düzenlenen protestolarda 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ekim ayından bu yana protestolar düzenleyen Anayasanın Korunması Ulusal Cephesince (FNDC) yapılan açıklamada, birkaç haftalık aranın ardından çarşamba günü yeniden başlayan gösterilerin ön sıralarında kadınların bulunduğu ifade edildi.

Protestolarda polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada 15 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, 4'üncü ayını dolduran protestolarda güvenlik güçlerinin 38 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

- Conde yeniden görev yapmak istiyor



Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.



Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, 2'nci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, eylül ayında parti üyelerinden 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.

Hükümet, söz konusu referandumun 1 Mart'ta düzenlenecek milletvekili seçimiyle aynı gün yapılacağını ilan etmişti.

Milletvekili seçimlerini, Cumhurbaşkanı Conde'nin gücünü sağlamlaştırma manevrası olarak gören muhalefet ise sandığa gitmeyeceğini ve seçim yapılmasını engelleyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA