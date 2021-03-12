Gine'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gine'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gine ya da resmî adı ile Gine Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine-Bissau oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Gine'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Gine, 10824200 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 77. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0014 olduğu görülmektedir.

Gine'nin Müslüman Nüfus sayısı 8,502,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 84,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Gine'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Gine'nin yüz ölçümü 244921 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gine'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 140 km² Karasal Alan : 245717 km²

Gine'nin Haritadaki Yeri / Konumu