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Gine'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gine'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gine'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Gine'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gine'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gine'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gine ya da resmî adı ile Gine Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine-Bissau oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Gine'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Gine, 10824200 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 77. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0014 olduğu görülmektedir.

Gine'nin Müslüman Nüfus sayısı 8,502,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 84,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Gine'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gine'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gine'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Gine'nin yüz ölçümü 244921 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gine'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 140  km²    Karasal Alan : 245717 km²

Gine'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gine'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gine'nin Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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