Gino Barbieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Barbieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Barbieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gino Barbieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gino Barbieri 22 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gino Barbieri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Gino Barbieri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gino Barbieri'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gino Barbieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gino Barbieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gino Barbieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gino Barbieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Belgrano II

3 Ocak 2022 yılında Club Flandria

31 Aralık 2022 yılında Belgrano II

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

31 Aralık 2023 yılında Belgrano II

Gino Barbieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gino Barbieri şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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