Gino Costanzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Costanzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Costanzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gino Costanzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gino Costanzo 16 Ekim 2004 tarihinde Lamezia Terme şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gino Costanzo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gino Costanzo'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gino Costanzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gino Costanzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U19
Gino Costanzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gino Costanzo şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Academy Lamezia (?-2020)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.