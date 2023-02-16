Gino Fechner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Fechner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Fechner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gino Fechner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gino Fechner 5 Eylül 1997 tarihinde Bochum şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gino Fechner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CS yapmaktadır. Gino Fechner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gino Fechner'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gino Fechner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gino Fechner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gino Fechner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gino Fechner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2014 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC K'lautern

25 Ağu 2020 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Gino Fechner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gino Fechner şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gino Fechner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Eintracht Grumme (-2004), VfL Bochum (2004-2015), RB Leipzig (2015-2016)

Almanya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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