Gino Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gino Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gino Guerrero 24 Ekim 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gino Guerrero Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gino Guerrero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Gino Guerrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gino Guerrero'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gino Guerrero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gguerrerooficial7/

http://www.facebook.com/gino.guerrero.5

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Gino Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gino Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Gino Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gino Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2013 yılında Paços Ferreira

22 Ağustos 2013 yılında Juan Aurich

1 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

1 Eylül 2015 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2016 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2017 yılında UTC

1 Ocak 2018 yılında Guaraní

25 Ağustos 2018 yılında FBC Melgar

1 Temmuz 2019 yılında Cusco FC

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2021 yılında Carlos Stein

9 Nisan 2021 yılında AD Cantolao

5 Ocak 2022 yılında Unión Comercio

Gino Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gino Guerrero şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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